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رئيس الوزراء يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حمى "الدنك"

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حمى "الدنك"

06:22 م الخميس 12 أكتوبر 2017

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

وجه رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وزير الصحة بمتابعة الحالات المصابة بـ"الدنك"، واتخاد التدابير اللازمة لمواجهة المرض ككل.

وعرض وزير الصحة- خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء- تقريرًا في هذا الشأن أكد خلاله أنه فور الاشتباه في وجود حالات إصابة بحمى الدنج توجه فريق طبي متخصص لإتخاذ الاجراءات اللازمة، حيث تم تمشيط مدن البحر الأحمر بدءً من الجنوب إلى الشمال شملت المناطق من حلايب وشلاتين وصولاً إلي رأس غارب.

وقال وزير الصحة: "تبين بأنه لا يوجد حالات مصابة إلا في مدينة القصير بواقع 245 حالة ومتبقي منها 35 حالة تحت العلاج فقط بعد تلقي 210 العلاج وخروجهم من المستشفى، ومدينة سفاجا بواقع 5 حالات".

تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد على أن المرض لا يسبب الوفاة، وأن أعراضه شبيهة بأعراض نزلة البرد فقط، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بمتابعة هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة، مع سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المياه بالمنطقة.

كما ناقش مجلس الوزراء- خلال الاجتماع- الخطة المقترحة لتطوير منظومة جمع المخلفات الصلبة، بما يتيح تقديم خدمة جيدة وإدارة المنظومة بشكل فعال ومتطور، مع تحسين الآليات التي يمكن إتباعها ودور مختلف الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.

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مصراوي Masrawy

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