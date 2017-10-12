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القبض على 9 أشخاص تشاجروا بالسلاح بسبب أولوية المرور في سوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على 9 أشخاص تشاجروا بالسلاح بسبب أولوية المرور في سوهاج

06:10 م الخميس 12 أكتوبر 2017

القبض على 9 أشخاص تشاجروا بالسلاح بسبب أولوية المرور في سوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ألقت مباحث سوهاج بإشراف اللواء خالد الشاذلي، اليوم الخميس، القبض على 9 أشخاص في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب أولوية المرور بالطريق العام، بدائرة مركز دار السلام.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية أولاد خلف دائرة المركز.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب دون حدوث إصابات، وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم فـي الهواء بقصد التهديد، بسبب أولوية المرور بالطريق العام.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وضبط السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4551 إداري المركز لسنة 2017.

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