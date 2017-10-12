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بالصور.. الطرق الصوفية تحتفل بمولد السيد البدوي "أبو الفتيان"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الطرق الصوفية تحتفل بمولد السيد البدوي "أبو الفتيان"

06:08 م الخميس 12 أكتوبر 2017

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الغربية - مروة شاهين:

في هذا الوقت من كل عام، تشهد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قدوم أكثر من مليوني زائر لحضور احتفالات مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، أحد أقطاب الصوفية الأربعة، والذي يلقب بـ"أبو الفتيان" وأبرز أقواله "الخُلُق السيء يُفسد العمل الصالح".

تبدأ الطرق الصوفية، وعددها يتجاوز 33 طريقة، احتفالاتها بالليلة الكبيرة منذ عصر اليوم الخميس، عن طريق خروج زفة لكل طريقة من الخيمة الخاصة بها بمنطقة الساري، حتى مسجد السيد البدوي، مرددين الذكر والمدح في آل البيت رافعين رايات الطريقة.

وأكد أحمد جودة، مستشار الطريقة البيومية الأحمدية، أن المولد يضم الكثير من الطرق الصوفية، حيث يعد العيد الأصغر للصوفيين، وتقوم كل طريقة بإنشاء خيمة خاصة بها تستقبل فيها زوار المولد وتقدم لهم الطعام والشراب وحلقات الذكر والإنشاد الديني، مشيرًا إلى أن لكل طريقة أسلوبًا مختلفًا ولكن الهدف واحد وهو خدمة زوار آل البيت.

ويعد مسجد السيد البدوي، أحد أكبر مساجد مدينة طنطا، من أشهر المساجد في ، ويعرف باسم ''الأحمدي"، يحتوي على 5 أضرحة، ففي مدخله ضريح الشيخ ''سيدي مجاهد''، وفي الداخل غرفة بها أضرحة المشايخ ''أحمد حجاب ونور الدين وسيدي عبد الرحمن" وفي يمين المسجد غرفة خاصة بها ضريح الشيخ أحمد البدوي، وبجانبه حجر يقال إن به آثار أقدام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وتعد منطقة الساري، والتي تبعد عن المسجد بـ 2 كيلو مقر احتفالات الصوفية، حيث تمتلئ بالخيم، لكل طريقة خيمة خاصة بها، بالإضافة إلى ملاهي أطفال.

يقول الدكتور أبو بكر محمد، إمام المسجد، إن المسجد يشهد الاحتفالات لمدة أسبوع كامل، حيث يزداد عدد الزوار إلى حوالي مليوني زائر، منهم من يقيم بجانب المسجد داخل خيم حتى تبدأ وقت الزيارات من 11 صباحًا وحتى منتصف الليل.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من تواجدها بجوار المسجد، ووضعت بوابات إلكترونية على جميع الأبواب، مع نشر قوات مكثفة وأفراد من الشرطة السرية.

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