ضبط عاطل بحوزته 700 قرص مخدر بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، شمال محافظة سوهاج، اليوم الخميس، في ضبط عاطل بحوزته 700 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه.

وتبين ضبط "عبد الرحمن . م . ت " 41 عامًا، عاطل، يقيم بناحية الحريدية دائرة مركز المراغة، وبحيازته 700 قرص مخدر، ومبلغ 70 جنيهًا، وهاتف محمول بمدخل قرية سلامون دائرة مركز طما.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4375 إداري مركز طما لسنة 2017.