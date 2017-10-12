إصابة رئيس محكمة في حادث تصادم بطريق الفيوم
إصابة رئيس محكمة في حادث تصادم بطريق الفيوم
05:42 م الخميس 12 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
قال مصدر أمني مسؤول بغرفة عمليات المرور، إن حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم، اليوم الخميس، أسفر عن إصابة قاضٍ.
وأوضح المصدر أن الحادث وقع بين سيارتين ملاكي أمام البوابة الثانية بمنطقة هضبة الأهرام؛ بسبب السرعة الزائدة.
أشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة المستشار "محمد ا."، رئيس هيئة إحدى المحاكم، بكدمات وسحجات بالجسم.
وأكد المصدر أنه تم نقل المستشار إلى المتشفى للعلاج، ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.
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