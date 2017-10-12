تعرف على أسباب زيادة القشرة في الشتاء.. وكيفية التغلب عليها

كتب- أحمد عصام روّاي:

تزداد الإصابة بالقشرة في فصل الشتاء، فحسب ما قالته دكتورة أمراض الجلدية الأمريكية "هوردينسكي" إن القشرة قد تصيب البشر في أي مرحلة من عمرهم، إلا أنها تكثر بين ذوي البشرة الدهنية الجافة.

وأوضحت "هوردينسكي"، "وتزيد الإصابة بالقشرة في فترة الشتاء بسبب جفاف البشرة التي تتوقف عن التعرق بفعل برودة الجو".

وتعتبر فترة المراهقة من الفترات التي تزيد فيها القشرة، التي تصيب الذكور أكثر من الإناث، بحسب ما ذكره موقع "WebMed".

أما عن علاج القشرة، فعَدد موقع "Mayo Clinic" الطبي الأمريكي العادات اللازمة للتخلص من القشرة بصورة سلسة، وهي:

1- استخدام "شامبو" ضد القشرة بصورة يومية.

2- تغيير "شامبو" القشرة من فترة لأخرى.

3- تمشيط الشعر من الجذور بصورة مستمرة.

4- تدليك فروة الرأس بالخل أو زيت شجرة الشاي -الذي يمكن شراؤه من العطار.