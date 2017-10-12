وزير الصحة يشكل لجنة لتقييم عمل شركات المستلزمات المحلية

كتب- أحمد جمعة:

شكل وزير الصحة والسكان، أحمد عماد راضي، لجنة لتقييم عمل شركات المستلزمات الطبية المحلية، مطالبا اللجنة بسرعة الانتهاء من تقريرها لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.

ويرأس اللجنة اللواء سيد الشاهد، مستشار الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، كما تضم في عضويتها الدكتورة رشا زيادة رئيس إدارة الصيدلة، والدكتور هاني نصر أمين المعاهد التعليمية، والدكتورة ماجدة طنطاوي رئيس قطاع الطب العلاجي، وعدد من وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات.

وطالب وزير الصحة الشركات بتقديم فيلم مجمع عن منتجاتها إلى اللجنة التي ستتولى تقييم كل الشركات المحلية فنيا وهندسيا وإداريا قبل الدخول في مناقصة الشراء الموحد.

ووجه وزير الصحة بانتهاء اللجنة من أعمالها خلال أسبوع.

يأتي ذلك على إثر شكوى بعض الشركات من التعامل مع لجنة الشراء الموحد، حيث طالبوا وزير الصحة بمخاطبة اللجنة حتى يتثني الموافقة على شراء منتجاتهم.