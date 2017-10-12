الحكومة توافق علي إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون لإنشاء "صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، بحيث يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني من أجل توفير أوجه الرعاية ودعم في جميع مناحى الحياة لمصابي العمليات الإرهابية وأسرهم وأسر الشهداء المفقودين، وذلك من منطلق امتنان وتقدير الدولة لما بذلوه من تضحيات في سبيل تحقيق أمن ورفعة هذا الوطن.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل تنفيذ مشروع "الصرف الصحي في الفيوم" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف المشروع إلى إدخال الصرف الصحي لأول مرة لحوالي 940 ألف نسمة في محافظة الفيوم، والمساهمة في التخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون ـ ثالث أكبر بحيرة في مصرـ من خلال التوسع في إعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية، وإمدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التي لا يتوافر لديها هذه الخدمات.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة الأقصر لصالح المحافظة، بغرض استخدامها في إقامة عدة مشروعات تتضمن مستشفى القرنة الجديدة، ووحدة صحية، ومكتب للبريد، ومركز للشباب، ومكتب للشئون للاجتماعية، وعدد من المشروعات الخدمية الأخرى.