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نقابة الموسيقيين: قدمنا طعنا على إيقاف نتائج انتخابات النقيب والمحكمة أوقفت التنفيذ

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نقابة الموسيقيين: قدمنا طعنا على إيقاف نتائج انتخابات النقيب والمحكمة أوقفت التنفيذ نقابة الموسيقيين: قدمنا طعنا على إيقاف نتائج انتخابات النقيب والمحكمة أوقفت التنفيذ

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن مجلس إدارة النقابة تقدم اليوم باستشكال للمحكمة الإدارية لوقف تنفيذ الحكم الذي حصل عليه إيمان البحر درويش، والذي يقضي بإيقاف نتائج انتخابات النقابة التي فاز فيها مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين.

وأضاف مرتضى أن المحكمة الإدارية وافقت على قبول الطعن وأوقفت تنفيذ الحكم لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا.

ولفت طارق مرتضى إلى أنه في حال إصدار المحكمة أي حكم مهما كان، فإن مجلس إدارة النقابة بالكامل سوف يحترمه من منطلق احترام أحكام القانون في .

من جانبه قال الفنان إيمان البحر درويش: إن الحديث عن تقديم مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية لطعن على تنفيذ الحكم الصادر لصالحي هو نوع من العبث الذي لا يمكن أن يصدقه عقل،فكيف استطاع مجلس إدارة النقابة أن يعد المذكرة الخاصة بالطعن وأن يقدمها للمحكمة وأن تقضي المحكمة بقبولها وأنا حصلت على الحكم الخاص بي اليوم فقط،يجب أن يتحدث أعضاء المجلس مع غيرهم بالعقل، وكيف تقضي محكمة ببطلان حكم هي نفسها أصدرته.

وأضاف درويش أن ما يقوم به مصطفى كامل الآن هو وأعضاء مجلس الإدارة ما هو إلا نوع من إضاعة الوقت من أجل الإستيلاء على المزيد من أموال النقابة، حسب تعبيره.

ولفت درويش إلى أن مصطفى كامل متهم بالتزوير في أوراق رسمية عندما قرر الترشح لمنصب النقيب وقال إنه عضو عامل لمدة تتجاوز العشر سنوات مع العلم أنه لم يتجاوز هذه المدة وهو ما يعتبر عملا جنائيا يعاقب عليه القانون، على حد قوله.

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