"الوزراء" يوافق على تخصيص مساحات أراضي تابعة للدولة لصالح محافظة قنا

كتب- محمد غايات:

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 44.6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية نصر النوبة بمحافظة أسوان لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الإستصلاح والإستزراع.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة مشروعات تشمل إقامة منطقتين للحرفيين الأولى على مساحة 24.83 فدان بحاجر الدهسة مركز فرشوط، والثانية علي مساحة 20.21 فدان بناحية الترامسة- دندرة، وذلك فضلاً عن تخصيص مساحة 5.76 فدان بناحية الترامسة لإقامة سوق عليها.

ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة السابعة والعشرون) المنعقدة بتاريخ 1/10/2017، والتي شملت عدد من الموضوعات.

وقدم وزير الزراعة- خلال الاجتماع- عرضاً موجزاً حول المشروعات الإستثمارية الجديدة للإنتاج الداجني بالمحافظات المختلفة والتى تأتى فى إطار خطة الحكومة لزيادة الانتاج المحلى لتلبية كامل احتياجات السوق وخفض الاعتماد على الاستيراد توفيراً للنقد الأجنبي.