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انتخابات اليونسكو: انسحاب مرشحة لبنان قبيل بدء التصويت في الجولة الرابعة

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مصراوي Masrawy

انتخابات اليونسكو: انسحاب مرشحة لبنان قبيل بدء التصويت في الجولة الرابعة

05:42 م الخميس 12 أكتوبر 2017

انتخابات اليونسكو: انسحاب مرشحة لبنان قبيل بدء التصويت في الجولة الرابعة

اليونسكو

باريس - (أ ش أ)
أعلنت مصادر باليونسكو انسحاب مرشحة لبنان فيرا خورى لاكويه قبيل بدء الجولة الرابعة من انتخابات المنظمة الأممية "اليونسكو"، اليوم الخميس، على منصب المدير العام.

يأتي ذلك بعد قليل من انسحاب مرشح الصين كيان تانج.

وبذلك، ينحصر السباق بين 3 مرشحين فقط بدلا من 9 في البداية و هم مشيرة خطاب من ، حمد الكوارى من قطر، أودريه أزولاى من فرنسا بعد انسحاب ( جواتيمالا والعراق وأذربيجان وفيتنام ولبنان والصين).

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Asha

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