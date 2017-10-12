انتخابات اليونسكو: انسحاب مرشحة لبنان قبيل بدء التصويت في الجولة الرابعة
انتخابات اليونسكو: انسحاب مرشحة لبنان قبيل بدء التصويت في الجولة الرابعة
05:42 م الخميس 12 أكتوبر 2017
اليونسكو
باريس - (أ ش أ)
أعلنت مصادر باليونسكو انسحاب مرشحة لبنان فيرا خورى لاكويه قبيل بدء الجولة الرابعة من انتخابات المنظمة الأممية "اليونسكو"، اليوم الخميس، على منصب المدير العام.
يأتي ذلك بعد قليل من انسحاب مرشح الصين كيان تانج.
وبذلك، ينحصر السباق بين 3 مرشحين فقط بدلا من 9 في البداية و هم مشيرة خطاب من مصر، حمد الكوارى من قطر، أودريه أزولاى من فرنسا بعد انسحاب ( جواتيمالا والعراق وأذربيجان وفيتنام ولبنان والصين).
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أمريكا تعزو انسحابها من اليونسكو إلى "الانحياز ضد إسرائيل"
-
روسيا تأسف لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من اليونسكو
-
الخارجية: انسحاب الصين من انتخابات اليونسكو لصالح مصر
-
اليونسكو تأسف لانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة
إعلان
إعلان