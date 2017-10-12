انتخابات اليونسكو: انسحاب مرشحة لبنان قبيل بدء التصويت في الجولة الرابعة

باريس - (أ ش أ)

أعلنت مصادر باليونسكو انسحاب مرشحة لبنان فيرا خورى لاكويه قبيل بدء الجولة الرابعة من انتخابات المنظمة الأممية "اليونسكو"، اليوم الخميس، على منصب المدير العام.

يأتي ذلك بعد قليل من انسحاب مرشح الصين كيان تانج.

وبذلك، ينحصر السباق بين 3 مرشحين فقط بدلا من 9 في البداية و هم مشيرة خطاب من مصر، حمد الكوارى من قطر، أودريه أزولاى من فرنسا بعد انسحاب ( جواتيمالا والعراق وأذربيجان وفيتنام ولبنان والصين).