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ترامب يشيد بباكستان بعد تحرير أسرة كندية من قبضة طالبان

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مصراوي Masrawy

يشيد بباكستان بعد تحرير أسرة كندية من قبضة طالبان

05:32 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ترامب يشيد بباكستان بعد تحرير أسرة كندية من قبضة طالبان

ترامب

واشنطن (د ب أ)

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بباكستان لتعاونها في تأمين إنقاذ أسرة كندية أمريكية بعدما قضت خمسة أعوام في الأسر لدى حركة طالبان.

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان اليوم الخميس: "إنها لحظة إيجابية لعلاقة بلادنا مع باكستان".

وأضاف ترامب: "بالأمس كانت حكومة الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع الباكستانية لتأمين إطلاق سراح أسرة بويل كولمان من الآسر في باكستان".

وقال ترامب: "تعاون حكومة باكستان هو مؤشر على تقدير لرغبة أمريكا لها في أن تبذل المزيد لتحقيق الأمن في المنطقة"، مضيفا أنه يأمل في تعاون في المستقبل "من أجل المساهمة في تأمين إطلاق سراح الرهائن الباقين وفي عملياتنا المشتركة لمحاربة الإرهاب في المستقبل".

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مصراوي Masrawy

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