21 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي

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أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر، قائمة فريقه التى ستواجه الإنتاج الحربى، والمقرر إقامتها عصر الجمعة على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى العام.

وشهدت قائمة الفريق تواجد اللاعب إبراهيم عبدالخالق لأول مرة منذ إنضمامه للدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وضمت القائمة21 لاعباً وهم :

فى حراسة المرمى : محمد عواد - محمد مجدى.

فى الدفاع : ريتشارد بافور - محمود متولى - محمد هاشم - محمد أبو المجد "بوشا" وبهاء مجدى وأسامه إبراهيم "كاجو".

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فى خط الوسط : محمد فتحى - عماد حمدى - إبراهيم عبدالخالق - عمر الوحش - محمد صادق - عبدالرحمن مجدى - وجيه عبد الحكيم - إبراهيم حسن - كريم بامبو - عمر جمال.

فى الهجوم : دييجو كالديرون - موسى كمارا.

ويدخل النادي الإسماعيلي المباراة محتلاً المركز السادس برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الإنتاج الحربي فى المركز الخامس برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري العام.