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«أبو ريدة» يكشف حقيقة إلغاء الدوري.. والمشاركة في كأس العالم للعرب

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«أبو ريدة» يكشف حقيقة إلغاء الدوري.. والمشاركة في كأس العالم للعرب «أبو ريدة» يكشف حقيقة إلغاء الدوري.. والمشاركة في كأس العالم للعرب

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أكد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه يجهز حاليًا لإقامة مباراة ودية بين منتخبي والسعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة، احتفالًا بصعودهما لكأس العالم بروسيا 2018.

وأضاف أبو ريدة، في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس، أن هناك مفاوضات تتم مع الاتحاد السعودي، لتنظيم المباراة الودية بين المنتخبين، وتحديد الموعد الخاص باللقاء، سواء قبل أو بعد مباراة غانا، في ختام تصفيات المونديال.

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وواصل أبو ريدة تصريحاته، بأنه لا يعلم شيئًا عن ما تردد حول إقامة دورة ودية للمنتخبات العربية التي صعدت لكأس العالم، مؤكدًا أنها فكرة رائعة تقرب بين الشعوب، ولكن الأقرب هو إقامة مباريات ودية مع  والإمارات.

وكشف أبو ريدة، حقيقة ما تردد عن إلغاء الدوري المصري بعد تأهل للمونديال، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وبطولة الدوري ستستكمل بشكلٍ طبيعي.

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التحرير

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