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الأسيوطي يوقف قطار انتصارات المقاولون في الدوري

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الأسيوطي يوقف قطار انتصارات المقاولون في الدوري الأسيوطي يوقف قطار انتصارات المقاولون في الدوري

التحرير

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تعادل فريق الأسيوطي سبورت مع نظيره المقاولون العرب بهدف لكل فريق اليوم الخميس، الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز المصري، ليوقف بذلك انتصارات ذئاب الجبل في المسابقة بعد أن فاز في الجولتين الماضيتين على النصر والاتحاد.

أحرز هدف المقاولون العرب محمود سمير في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، الذي شهد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، بعدما احتسب جهاد جريشة حكم اللقاء، ركلة جزاء للأسيوطي، إلا أن أحمد سعيد أوكا قام بتنفيذها بطريقة غير صحيحة ليحتسبها ركلة حرة غير مباشرة لصالح الذئاب.

ولم تمر سوى دقائق قليلة، ليعود جهاد جريشة، ليعلن احتسابه ركلة جزاء جديدة للأسيوطي، بداعِ أن الكرة اصطدمت بيد مدافع المقاولون، إلا أن الحكم الخامس كان له رأيًا آخر بعدما أبلغه بأنها ركلة ركنية، ليشهد الملعب حالة من الهرج والمرج.

ومع بداية الشوط الثاني أحتسب جريشة ركلة جزاء أخرى للأسيوطي سددها شريف دابو وسجل منها هدف التعادل لفريقه.

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بهذا التعادل يرفع الأسيوطي رصيده إلى النقطة الخامسة يحتل بها المركز الثاني عشر بجدول المسابقة، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 11 نقطة يتصدر بها جدول الدوري.

 

 

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التحرير

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