أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"راسل كرو" في إسطنبول لتصوير أجزاء من فيلمه الجديد The Water Diviner

Google+ Print
"راسل كرو" في إسطنبول لتصوير أجزاء من فيلمه الجديد The Water Diviner "راسل كرو" في إسطنبول لتصوير أجزاء من فيلمه الجديد The Water Diviner

كتب : عمرو عز الدين ووكالات منذ 10 دقائق

يتواجد حاليا بمدينة إسطنبول النجم النيوزيلندي العالمي راسل كرو لتصوير أجزاء من فيلمه الجديد The Water Diviner، والذي يدور حول معركة جاليبولي أو معركة مضيق الدردنيل إبان الحرب العاليمة الأولى عام 1915، حيث يسافر رجل أسترالي، يلعب دوره كرو، إلى تركيا ليبحث عن ولديه المفقودين خلال الحرب، ومن المتوقع أن يصدر الفيلم خلال عام 2014.

كان كرو، بطل أفلام Gladiator وA Beautiful Mind، قد وصل مساء أمس الجمعة إلى إسطنبول ومن المقرر أن يقوم ببطولة وإخراج الفيلم الذي يتم تصويره بأستراليا وتركيا، بإنتاج أسترالي أمريكي مشترك.

يذكر أن معركة جاليبولي أو المعروفة في تركيا باسم "تشاناق قلعه" دارت في شبه الجزيرة التركية عام 1915، حيث قامت قوات بريطانية وفرنسية مشتركة بمحاولة احتلال إسطنبول، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، لكن باءت محاولة القوات المشتركة بالفشل وقتل ما يقدر بحوالي 55 ألف جندي من قوات التحالف، و90 ألف جندي عثماني، إضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى من الجانبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام