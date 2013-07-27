"راسل كرو" في إسطنبول لتصوير أجزاء من فيلمه الجديد The Water Diviner

كتب : عمرو عز الدين ووكالات منذ 10 دقائق

يتواجد حاليا بمدينة إسطنبول النجم النيوزيلندي العالمي راسل كرو لتصوير أجزاء من فيلمه الجديد The Water Diviner، والذي يدور حول معركة جاليبولي أو معركة مضيق الدردنيل إبان الحرب العاليمة الأولى عام 1915، حيث يسافر رجل أسترالي، يلعب دوره كرو، إلى تركيا ليبحث عن ولديه المفقودين خلال الحرب، ومن المتوقع أن يصدر الفيلم خلال عام 2014.

كان كرو، بطل أفلام Gladiator وA Beautiful Mind، قد وصل مساء أمس الجمعة إلى إسطنبول ومن المقرر أن يقوم ببطولة وإخراج الفيلم الذي يتم تصويره بأستراليا وتركيا، بإنتاج أسترالي أمريكي مشترك.

يذكر أن معركة جاليبولي أو المعروفة في تركيا باسم "تشاناق قلعه" دارت في شبه الجزيرة التركية عام 1915، حيث قامت قوات بريطانية وفرنسية مشتركة بمحاولة احتلال إسطنبول، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، لكن باءت محاولة القوات المشتركة بالفشل وقتل ما يقدر بحوالي 55 ألف جندي من قوات التحالف، و90 ألف جندي عثماني، إضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى من الجانبين.