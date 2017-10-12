بعد التأهل.. ملخص مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم

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خيبات أمل متتالية عاشها المصريين طوال 28 عامًا، في طريق التأهل لكأس العالم، منذ مونديال إيطاليا 1990، اقترب خلالها الحلم أكثر من مرة، لكنه اختفى في آخر لحظة، بدءًا من «طوبة زيمبابوي» الشهيرة في تصفيات 1994، وحتى موقعة «أم درمان» التي حسمها المنتخب الجزائري لنفسه في غفلة بتصفيات بطولة 2010.

8 أكتوبر 2017 هو تاريخ لن ينساه أي مصري «الفراعنة الآن في المونديال»، وآلاف المصرين يرغبون بقوة في الذهاب إلى روسيا صيف 2018، لمؤازرة منتخب بلادهم في حدث مهم بكل المقاييس.. «حلم لم يكن واقعًا من قبل سوى مرتين».

في السطور التالية نوثق كل معلومات تفاصيل التأهل التاريخي..

المباريات..

1- تشاد vs مصر 1- 0، (السبت 14 نوفمبر 2015) - (إيزيكييل ندواسل).

خاض منتخبنا 7 مباريات طوال مرحلتى التصفيات، استهلها بالخسارة خارج ملعبه أمام تشاد بهدف دون رد، في ذهاب المرحلة الثانية، من التصفيات.

وبدأ هيكتور كوبر المباراة بتشكيل مكون من: «أحمد الشناوي، عمر جابر، أحمد حجازي، أحمد دويدار، صبري رحيل، طارق حامد، محمد النني، مؤمن زكريا، محمود كهربا، باسم مرسي، أحمد حسن كوكا».

2- مصر vs تشاد «4-0»، (الثلاثاء 17 نوفمبر 2015) - (محمد النني- عبد الله السعيد- أحمد حسن كوكا "هدفين").

تمكن منتخب من دك شباك تشاد في مباراة العودة على ملعب برج العرب، بأربعة أهداف، وبدأ بتشكيل مكون من: «أحمد الشناوي، صبري رحيل، سعد الدين سمير، أحمد حجازي، عمر جابر، حسام غالي، كهربا، محمد النني، عبد الله السعيد، مصطفى فتحي، أحمد حسن كوكا».

3- الكونغو vs مصر «1-2»، (الأحد 9 أكتوبر 2016) - (فيربوري دور- محمد صلاح عبد الله السعيد).

افتتحت مصر دور المجموعات بالفوز على الكونغو على أرضها بنتيجة 2-1، وهو ما ساهم في وضع قبضتها مبكرًا على صدارة المجموعة الخامسة، وخاضت اللقاء بهذا التشكيل: «عصام الحضري، عمر جابر، على جبر، إسلام جمال، محمد عبد الشافي، طارق حامد، محمد النني، محمود تريزيجيه، عبد الله السعيد، محمد صلاح، باسم مرسي».

4- مصر vs غانا «2-0»، (الأحد 13 نوفمبر 2016) - (محمد صلاح - عبد الله السعيد).

بحضور نحو 60 ألف متفرج بملعب «برج العرب»، تمكن الفراعنة من القضاء معنويًا على منتخب غانا مبكرًا بالفوز بهدفين نظيفين وتأكيد الصدارة، وكان التشكيل كالتالي: «عصام الحضري، أحمد فتحي، على جبر، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي، طارق حامد، محمد النني، محمود تريزيجيه، عبد الله السعيد، محمد صلاح، باسم مرسي».

5- أوغندا vs مصر «1-0»، (الخميس 31 أغسطس 2017)، (إيمانويل اوكوي).

تلقى منتخبنا خسارته الأولى بالمرحلة النهائية للتصفيات أمام أوغندا، بهدف دون رد، وهو ما أشعل المنافسة في المجموعة، وجاء تشكيل مصر حينها: «عصام الحضرى، رامي ربيعة، أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمد عبد الشافى، طارق حامد، محمد الننى، محمود تريزيجيه، عبد الله السعيد، محمد صلاح، كهربا».

6- مصر vs أوغندا «1-0»، (الثلاثاء 5 سبتمبر 2017)، (محمد صلاح).

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استعاد منتخب مصر توازنه مجددًا بعد الخسارة في مباراة الذهاب وحقق فوزًا صعبًا على ىاوغندا في ملعب «برج العرب» بهدف نظيف، وخاض كوبر اللقاء بالتشكيل التالي: «عصام الحضرى، رامي ربيعة، أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمد عبد الشافى، طارق حامد، محمد الننى، محمود تريزيجيه، عبد الله السعيد، محمد صلاح، كهربا».

7- مصر vs الكونغو «2-1»، (الأحد 8 أكتوبر 2017)، (محمد صلاح "هدفين").

تمكن النجم محمد صلاح من حسم تاهل مصر للمونيدال رسميًا، بتسجيله هدفين، أحدهما كان قاتلًا في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

قائمة اللاعبين..

حراسة المرمى: عصام الحضري، شريف إكرامي، أحمد الشناوي، محمد عواد، علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي جبر، محمد نجيب، سعد سمير، أحمد دويدار، عمر جابر، حمادة طلبة، كريم حافظ، إسلام جمال.

الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، محمد النني، طارق حامد، عمرو وردة، محمود حسن «تريزيجيه»، سام مرسي، إبراهيم صلاح، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، وليد سليمان، محمد فتحي، أحمد الشيخ، صالح جمعة، محمود عبد المنعم «كهربا»، عبد الله السعيد، محمد صلاح، مؤمن زكريا، رمضان صبحي.

الهجوم: حسام حسن، حسام باولو، باسم مرسي، احمد حسن كوكا، عمرو جمال.

الجهاز الفني:

مدير فني: هيكتور كوبر.

مدرب عام: أسامة نبيه.

مدير المنتخب: إيهاب لهيطة.

مترجم، ومدرب مساعد: محمود فايز.

مدرب حراس المرمى: أحمد ناجي.

مدرب مساعد: خوسيه فانتاجوتزي.

مدرب أحمال: أنطونيو ساريوجلو.

علاج طبيعي: حسام الإبراشي.

مدلك: حسنين حمزة

إداري: طاهر النجار - محمد صلاح - رامي بكر.

عامل غرفة خلع الملابس: عبد الله السيد.

منسق إعلامي: إيناس مظهر.