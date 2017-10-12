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وزيري: الآثار المصرية المعروضة لا تتعدى 40% من المدفونة بالأرض

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وزيري: الآثار المصرية المعروضة لا تتعدى 40% من المدفونة بالأرض وزيري: الآثار المصرية المعروضة لا تتعدى 40% من المدفونة بالأرض

التحرير

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صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن ما نشاهده من الآثار المصرية لا يتعدى نسبة 40% من الآثار المدفونة تحت الأرض.

وأوضح وزيري، في تصريح لـ"التحرير" اليوم الخميس، أنه بعد بدء عمله في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، منذ أسابيع، قام بعمل جولات تفقدية لمنطقة الهرم والمشروع الكبير الذي يدور بها حاليًا.

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وأشار الأمين العام إلى أنه تابع أعمال البعثات المصرية والأجنبية العاملة بمنطقة سقارة، التي تعمل بمجال الحفر للبحث عن الآثار، والعثور عن بعض الاكتشافات بها، ومنها جزء من مسلة خاصة بأم ببي، والهريم الذي أعلن عنه.

وأكد وزيري مواصلة البعثات العاملة بمجال البحث عن الآثار، لاكتشاف المزيد مما يحتويه باطن الأرض، مؤكدا أن ما نراه من الآثار المصرية فوق الأرض لا يتعدى 40% مما يحتويه باطنها.

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التحرير

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