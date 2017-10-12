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مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون نقابة المعلمين

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مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون نقابة المعلمين مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون نقابة المعلمين

التحرير

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قال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، والمشرف على تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، إن تعديلات القانون سيتم عرضها وإقرارها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب وإقرارها بشكل نهائي عقب المناقشة.

يأتي ذلك عقب لقائه بالدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، لمراجعة التعديلات التي أدخلت على قانون النقابة وصولًا إلى صورته النهائية.

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وأشار شاهين إلى أنه من أبرز تلك التعديلات إلغاء شرط عضوية الاتحاد الاشتراكي للترشح في تشكيلات النقابة، موضحًا أنه تم حذف جميع الجمل والكلمات التي لا تتماشى مع الوضع الحالي من الناحية الإدارية والتنظيمية.

وأضاف وكيل أول النقابة أنه تم أيضًا تعديل الإشتراك من 4 جنيهات ونصف، إلى احتساب نسبة مئوية، مما يسهل على النقابة الانتظام في سداد قيمة المعاشات بل وزيادتها بما يتناسب مع مكانة المعلم وكرامته، لافتًا إلى أن دفعة المعاشات الواحدة كل 3 أشهر تبلغ 96 مليون جنيه لـ 450 ألف معلم من الأعضاء والورثة مما يسبب عجزًا لدى النقابة

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التحرير

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