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انسحاب مرشح الصين في انتخابات اليونسكو لصالح مصر

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انسحاب مرشح الصين في انتخابات اليونسكو لصالح مصر انسحاب مرشح الصين في انتخابات اليونسكو لصالح مصر

التحرير

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أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، سحب دولة الصين مرشحها لمنصب مدير عام اليونسكو دعمًا لمصر.

المتحدث باسم وزارة الخارجية

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وكانت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة وأفريقيا على منصب المدير العام لليونسكو، قد حصلت على 13 صوتًا خلال الجولة الثالثة من الانتخابات التي جرت، أمس الأربعاء، بمقر المنظمة بباريس والتي لم يتمكن فيها أي مرشح من جمع عدد الاصوات المطلوبة لتحقيق الفوز.

وأعلن مايكل واربز، رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، أن نتائج التصويت فى الجولة الثالثة انتهت بحصول مشيرة خطاب «مصر» على 13صوتًا، وأودريه أزولاى «فرنسا» على 18 صوتًا، وكيان تانج «الصين» على 5 أصوات، وفيرا خوري لاكويه «لبنان» على 4 أصوات، وحمد الكواري «قطر» على 18 صوتًا.

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