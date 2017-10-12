ابن سليمان الحكيم: نمتلك التصاريح القانونية للمنزل المهدوم بالإسماعيلية

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قال علي سليمان الحكيم -ابن الكاتب الصحفي سليمان الحكيم- إنهم فوجئوا باتصال هاتفي من أحد الأشخاص صباح اليوم الخميس، بوجود عدد كبير من قيادات شرطية ومعدات هدم ثقيلة موجودة أمام منزلهم، وعندما توجه هو ووالده لمعرفة الأمر، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه فور وصوله، دون تفاهم.

وأوضح علي لـ"التحرير" أنه تأكد من مكان احتجاز والده بقسم شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعدما أبلغهم المحامي وكيل الكاتب الصحفي بذلك فور بحثه عن مكان احتجازه، كما أشار إلى أن المعدات لم تتمكن من هدم المنزل بالكامل، وهدمت جزءا كبيرا من الطابق الأرضي.

وأكد علي أن المحامي طلب منهم إحضار الأوراق والتراخيص الخاصة بالمنزل والأرض المبني عليها المنزل، والمكون من أربعة طوابق، وذلك للتأكيد على وجود كل التراخيص القانونية واللازمة لبناء منزله.

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كان محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد أكد لـ"التحرير" أن قوات الأمن ألقت القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم اليوم الخميس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد هدم منزله بمدينة فايد رغم وجود تراخيص قانونية له.

ويذكر إلى أن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، كان قد أعرب في تصريحات تليفزيونية له "الجمعة الماضية"، عن صدمته من ظهور الصحفيين سليمان جودة وسليمان الحكيم، على قناة «مكملين» الإخوانية، مشيرًا إلى أنه لم يعرف ماذا حدث بالحلقة، لكن تصرف الصحفيين غير صحيح؛ لأن تلك القناة تقف ضد حكومة وجيش مصر، مؤكدًا أن الزميلين ستتم إحالتهما للتحقيق واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه هذه الممارسات.