انقطاع الكهرباء عن 20 وحدة محلية بالشرقية.. غدًا

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بجنوب الشرقية، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربي، كليًا، عن محطتي محولات منيا القمح الجديدة ومشتول السوق المتنقلة، غدًا الجمعة؛ للقيام بأعمال النظافة الشاملة على جميع مهمات المحطة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سيجري تفريع جهد 66 كيلو فولت؛ حسب تعليمات التحكم الإقليمي بالقناة، وذلك من الساعة السابعة صباحًا، وحتى التاسعة صباح غد الجمعة، طبقًا لبرنامج نظافة المحطات الشهري.

والبلاد المتأثرة بالفصل، ستكون على النحو التالي: "منطقة اللا سلكي، والمدارس الثانوية الصناعية، وقرية ميت يزيد بشرق منيا القمح، وبلاد الوحدة المحلية بالسعديين، وسنهوا، وميت سهيل، والنعامنة، والحميدية، وبلاد الوحدة المحلية بشلشلمون وسنهوت والصنافين والعزيزية وميت جابر والبلاشون، وكفر أبراش، ونبتيت، وميت معلا، ومشتول السوق، وبلاد الوحدة المحلية بالصحافة، والمنير".