بالصور - بيان من محافظة "الإسماعيلية" حول سبب القبض على سليمان الحكيم

الإسماعيلية - (مصراوي):

أصدرت محافظة الإسماعيلية، بيانًا إعلاميًا، اليوم الخميس، نفت فيه ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول إشاعة خبر القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، وقيام الأجهزة التنفيذية والأمنية بهدم منزله بمدينة فايد.

وقال البيان إنه سبق وصدر ضد "الحكيم" قرارًا لإزالة عقار مخالف، برقم 26 لسنة 2016 والمصدق عليه بالموافقة لتنفيذ الإزالة من المحافظ اللواء يس طاهر، بتاريخ 1 فبراير 2017 ضمن مجموعة قرارات إزالة عددها 17 قرارًا واجبة التنفيذ.

وأضاف البيان: "نظرًا لقيام الحكيم ببناء منزل داخل المنتجع محاط بأسوار بقرية الواحة بجوار إدارة مرور فايد مكون من دور أرضي، وثلاث أدوار علوية، دون الحصول على تراخيص بالبناء، وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وبناءً على ذلك واستنادًا لإنفاذ القانون وبعد التنسيقات الأمنية مع مختلف الجهات الأمنية، قامت حملة من رجال الإدارة الهندسية بمجلس مدينة فايد مدعمة برجال الشرطة والقوات الأمنية، صباح اليوم الخميس، بتننفيذ 17 قرارًا للإزالة من ضمنها القرار الخاص بعقار "الحكيم"، وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة الجزئية للدور الأرضي من العقار، ولم تتمكن من إزالة باقي الأدوار لعدم توافر المعدات اللازمة".

وأوضح البيان، أنه عندما بدأ مسؤولو الحملة الأمنية في الانصراف من الموقع، فوجئوا باعتراض سليمان الحكيم، سيارة مأمور مركز شرطة فايد، والاعتداء عليه وعلى رجال الأمن والإدارة الهندسية بالسب والقذف، وهو ما دعا القوات إلى تحرير محضر شرطة ضده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده بعد العرض على النيابة.