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إخلاء سبيل 35 شخصًا من "حملة الماجستير" في اتهامهم بالتجمهر

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل 35 شخصًا من "حملة الماجستير" في اتهامهم بالتجمهر

05:22 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة قصر النيل، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 35 شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراه، بضمان محل إقامتهم في واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام مجلس الوزراء.

وقال المحامي حازم صلاح الدين، إن النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، والتجمهر واستعراض القوة، وتعطيل وسائل النقل.

وأضاف "حازم" في تصريحات لمصراوي، أن الأحراز المدرجة في المحضر عبارة عن فيديوهات لوقفتهم الاحتجاجية ولافتات فقط.

وقال الدكتور محمود أبو زيد "المتحدث الرسمي باسم حملة الماجستير والدكتوراه" إن قوات الأمن، أمام مجلس الوزراء، ألقت القبض على 35 شخصا، خلال وقفة احتجاجية لهم على عدم تعيينهم بالوظائف الحكومية، وأحالتهم للنيابة.

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مصراوي Masrawy

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