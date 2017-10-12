روسيا تأسف لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من اليونسكو

موسكو (أ ش أ)

أعرب المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف عن أسفه لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين، تعليقا على هذا الخبر "إنه خبر مؤسف".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت المدير العام لـ "يونسكو"، إيرينا بوكوفا، بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، وعزمها إنشاء بعثة مراقبة دائمة لدى اليونسكو.

من جانبها، صرحت مديرة اليونسكو بأنها تلقت إخطارا رسميا من أمريكا بانسحابها من المنظمة، وأفادت بأن هذا القرار يمثل خسارة "لأسرة الأمم المتحدة".