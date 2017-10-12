المرصد السوري: وصول 1000 داعشي من العراق إلى دير الزور
المرصد السوري: وصول 1000 داعشي من العراق إلى دير الزور
05:16 م الخميس 12 أكتوبر 2017
داعش
لندن (أ ش أ)
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن تنظيم "داعش" الإرهابي دفع بتعزيزات جديدة من عناصره في العراق باتجاه ريف دير الزور.
وأكد المرصد - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - وصول نحو 1000 قيادي ومقاتل تابعين لتنظيم "داعش" من العراق إلى مناطق سيطرته في ريف دير الزور خلال ال72 ساعة الماضية.
وأشار المرصد إلى أن الألف القادمين من العراق يتجمعون ضمن تكتل في تنظيم داعش يسمى بـ"القراديش" مؤلف من مقاتلين من جنسيات أوزبكية وطاجيكية وأذرية وتركستانية، لافتا إلى أن هذا التكتل تسلم قيادة العمليات العسكرية للتنظيم في مدينة الميادين وريف دير الزور الشرقي.
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