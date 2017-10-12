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الخارجية: انسحاب الصين من انتخابات اليونسكو لصالح مصر

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مصراوي Masrawy

الخارجية: انسحاب الصين من انتخابات اليونسكو لصالح

05:09 م الخميس 12 أكتوبر 2017

الخارجية: انسحاب الصين من انتخابات اليونسكو لصالح مصر

القاهرة (مصراوي)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد، إن الصين سحبت مرشحها لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لصالح مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب قبيل التصويت في الجولة الرابعة من الانتخابات.

وكتب أبو زيد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الخميس: "الصين تعلن سحب ترشيحها لمنصب مدير عام اليونسكو دعماً لمصر.... شكراً لدولة الصين الصديقة".

وحصد المرشح الصيني كيان تانج على خمسة أصوات في الجولة الثالثة أمس من الانتخابات، بينما حصلت خطاب على 12 صوتًا. فيما تصدر السباق مرشحا قطر وفرنسا بـ18 صوتًا لكل منهما.

ويخوض المرشحون المرحلة الرابعة من عملية التصويت اليوم، وفي حال عدم حصول أي مرشح على 30 صوتًا يتم التصويت غدًا بين أعلى اثنين من المرشحين أصواتًا.

هذا المحتوى من

Asha

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