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الادعاء السويسري يُحقق مع الخليفي وأمين عام «الفيفا» في قضايا فساد

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الادعاء السويسري يُحقق مع الخليفي وأمين عام «الفيفا» في قضايا فساد الادعاء السويسري يُحقق مع الخليفي وأمين عام «الفيفا» في قضايا فساد

التحرير

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فتح الادعاء السويسري تحقيقًا جنائيًا مع جيروم فالكي، الأمين العام السابق للفيفا، وناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» القطرية للإعلام، حول شُبهة فساد في بيع حقوق الدورات التالية لبطولة .

وبحسب جريدة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الخميس، فإن الادعاء أعلن أن التحقيق يُجرى حول اشتباه في حصول فالكي على مميزات من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية لبضعة بُلدان فيما يتعلق بدورات 2030،2018،2022،2026 وللمونديال والمقصود هُنا هو الخليفي، مُقابل إعطاء بعض التسهيلات على حد وصف الجريدة.

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ويتعاون الادعاء السويسري مع السلطات في كل من فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، وكان الادعاء قد صرح في شهر مارس الماضي أن فالكي، مُشتبه فيه في قضايا رشاوي وسوء إدارة مُتعمد وهو ما رفضه تمامًا جُملة وموضوعًا، مؤكدًا وقتها أن لم يتربح من منصبه بأي شكل من الأشكال.

وذكرت بعض وسائل الإعلام العالمية أن مكتب المدعي العام الفرنسي أرسل مندوبين عنه مع مسؤلين قضائيين لتفتيش مكاتب بي إن سبورت في العاصمة الفرنسية باريس والتحقيق مع المسؤلين عنها في شبهات فساد المالي وتهرب الضريبي.

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التحرير

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