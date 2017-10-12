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الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:45 مساءً
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:45 مساءً
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:42 مساءً
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:42 مساءً
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:39 مساءً
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:39 مساءً
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:33 مساءً
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:27 مساءً
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:27 مساءً
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:27 مساءً
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الأخبار - المتحدث بإسم حركة فتح : ما تم الأتفاق عليه فى القاهرة يعزز ويسرع خطوات إنهاء الأنقسام
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DMC
الخميس 12 أكتوبر 2017 05:22 مساءً
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