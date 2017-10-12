النوم في سرير منفصل من أفضل وسائل علاج المشاكل الجنسية

كتبت- بسمة أبوطالب:

أكد خبراء الصحة العالميين أن نوم الزوجين في سريرين منفصلين من أفضل وسائل علاج المشاكل الجنسية بين الزوجين، لعدم اضطرارهم لممارسة العلاقة الجنسية لمجرد مشاركة نفس السرير، وفقاً لما ذكره موقع” Di Lei" الإيطالي.

وأضاف الموقع، أن الأٌّسرة المنفصلة تفيد العلاقة الزوجية وتجعلها أكثر سعادة، لأنها تُشعر كلاً منهما بأنه مرغوب بشكل أكبر من الطرف الآخر.

ويساعد النوم في سرير منفصل على الاسترخاء، كما يعزز قدرة الطرفان على مواجهة ضغوطات اليوم، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل العصبية والتوتر بينهما وبالتالي المشاجرات.

ويسمح نوم الزوجين في سريرين منفصلين، بقضاء بعض الوقت بمفردهم، وممارسة الأنشطة الخاصة كالقراءة أو مشاهدة الأفلام المفضلة، مما يعزز شعور الرضا لدى الزوجين.

ويسبب نوم الزوجان في سرير واحد الكثير من المشاكل، منها الاستيقاظ المتكرر خلال الليل بسبب حركة أو شخير أحدهما أثناء النوم.