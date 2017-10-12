عريس سعودي يترك حفل زفافه بسبب "قيادة السيارة"

كتبت - نرمين الجلاد :

ذكر موقع "سبوتنيك" أن عريس سعودي ترك حفل زفافه، اعتراضا على رغبة العروس في قيادة السيارة.

وافق الشاب على معظم طلبات أسرة العروس، إلا أنه عارض حضورها دورات تعليم قيادة السيارة.

ويذكر أن شهر يونيو شهد السماح للنساء بقيادة السيارة في السعودية، وأيد المواطنون القرار بشكل كبير، إلا بعض المحافظين لم يقبلوا هذه المبادرة.

وكان العاهل السعودي قد أصدر أمرا ساميا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.