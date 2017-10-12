أنباء الشرق الأوسط: انسحاب مرشح الصين من انتخابات اليونسكو دعما لمصر

باريس (أ ش أ)

أعلن رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو مايكل واربز انسحاب مرشح الصين كيان تانج قبيل بدء الجولة الرابعة من انتخابات المنظمة الاممية اليوم الخميس على منصب المدير العام.

وذكرت مصادر باليونسكو أن الصين قررت الانسحاب دعما لمصر.

وبذلك، ينحصر السباق حتى الآن بين 4 مرشحين فقط بدلا من 9 في البداية وهم مشيرة خطاب من مصر، فيرا خوري لاكويه من لبنان، و أودريه أزولاي من فرنسا، حمد الكواري من قطر، بعد انسحاب (جواتيمالا و العراق وأذربيجان وفيتنام والصين) .