مقتل وإصابة حوثيين وتدمير آليات عسكرية في غارات للتحالف شرقي صنعاء

صنعاء (د ب أ)

سقط قتلى وجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الخميس، بغارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي (26سبتمبر نت)، عن مصادر ميدانية قولها إن" طيران التحالف استهدف بغارات جوية مواقع متفرقة للمليشيا الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) في مناطق مسورة ومحلي والمدفون وبران في مديرية نهم"، حوالي 40 كم شرقي العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن " الغارات الجوية كبدت الحوثيين وقوات صالح قتلى وجرحى، علاوة على تدمير آليات ومعدات عسكرية لهم".

وذكرت المصادر أن المعارك العنيفة بين قوات الجيش والحوثيين تواصلت اليوم في مديرية نهم، مع تبادل القصف المدفعي من الجانبين ، دون ذكر ما إذا كانت المعارك قد أسفرت عن سقوط ضحايا من عدمه.