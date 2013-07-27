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صالح التميمى: العلاقات بين العراق والسودان ستشهد مزيدا من التطور

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صالح التميمى: العلاقات بين العراق والسودان ستشهد مزيدا من التطور صالح التميمى: العلاقات بين العراق والسودان ستشهد مزيدا من التطور

أكد سفير جمهورية العراق لدى السودان الدكتور صالح التميمى، عمق ومتانة العلاقات التى تربط السودان والعراق والتى وصفها "بالضاربة فى الجذور".

وقال السفير العراقى فى كلمته مساء اليوم"السبت" خلال حفل الإفطار الذى نظمته السفارة العراقية بالخرطوم للجالية العراقية بالسودان- إن العلاقات بين البلدين ستشهد مزيدا من الازدهار والتطور والنمو فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، خاصة عقب انعقاد أعمال اللجنة الوزارية السودانية العراقية مؤخرا بالخرطوم برئاسة وزيرى الزراعة بالبلدين، والتى بموجبها تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات مختلفة وخاصة التعليم العالى، حتى تتيح الفرصة لأبناء الجالية التمتع بفرص الدراسة وتبادل الأساتذة.

وأشار التميمى إلى أن الرئيس السودانى عمر البشير وجه بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمستثمرين العراقيين ولأبناء الجالية العراقية بالخرطوم.

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