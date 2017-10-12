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"ألسن عين شمس" تستقبل وفدًا صينيًا لترجمة المؤلفات الصينية الجديدة

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مصراوي Masrawy

"ألسن عين شمس" تستقبل وفدًا صينيًا لترجمة المؤلفات الصينية الجديدة

04:50 م الخميس 12 أكتوبر 2017

الدكتورة منى فؤاد عميدة كلية الألسن

كتب- محمد قاسم:

استقبلت الدكتورة منى فؤاد عميدة كلية الألسن بعين شمس، الخميس، وفدًا لاتحاد كتاب صيني لبحث آفاق التعاون المشترك مع الكلية بحضور الدكتور استر وليم رئيس قسم اللغة الصينية بالكلية والدكتورة إسراء عبد السيد مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

وأكدت عميدة الكلية، أهمية التعاون من أجل إثراء مكتبة الكلية بالمؤلفات الصينية المختلفة الحديثة التي تنقل صورة الحياة داخل المجتمع الصيني.

وأضافت فؤاد أنه تم مناقشة سبل ترجمة الأعمال التلفزيونية والسينمائية الصينية للعربية وليس فقط الاقتصار على ترجمة الكتب.

وأبدى أعضاء الوفد حرصهم الشديد على التعاون مع كلية الألسن جامعة عين شمس لعراقة تاريخها وخاصة قسم اللغة الصينية الذي يعد أول الأقسام التي تدرس اللغة الصينية بالجامعات المصرية.

وأهدى الوفد مكتبة الكلية عددا من المؤلفات الأدبية والاجتماعية.

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مصراوي Masrawy

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