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ترامب يهدد بسحب المساعدات الأمريكية ورجال الإنقاذ من بورتو ريكو

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مصراوي Masrawy

يهدد بسحب المساعدات الأمريكية ورجال الإنقاذ من بورتو ريكو

04:54 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ترامب يهدد بسحب المساعدات الأمريكية ورجال الإنقاذ من بورتو ريكو

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن يجب أن تقلل من الموارد والطاقة البشرية التي تم توفيرها إلى بورتو ريكو، في أعقاب الدمار الذي أحدثه إعصار ماريا، وذلك قبل ساعات من تصويت مقرر لمجلس النواب على مشروع قانون لمساعدات الطوارئ.

وغرد ترامب على تويتر قائلا: "لا يمكننا أن نبقي للأبد في بورتو ريكو الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ والجيش وأوائل مقدمي المساعدة والذي كان دورهم رائعا".

وقال ترامب: "الكهرباء وكل البنية التحتية كانت بمثابة كارثة قبل الأعاصير".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على حزمة إنقاذ إضافية لمواجهة الكوارث في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وبورتو ريكو اعتبارا من الساعة 30ر3 مساء بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.

وسيخصص التشريع مبلغا إضافيا بقيمة 7ر18 مليار دولار لصندوق الإغاثة الأمريكي من الكوارث، إذ سيكون ما يصل إلى 9ر4 مليار دولار متاحا في شكل قروض للحكومات المحلية، بما في ذلك بورتو ريكو، وذلك للمساعدة في توفير "خدمات ضرورية نتيجة لأعاصير هارفي وإرما وماريا".

ويناضل الإقليم الأمريكي، الذي يعيش فيه 3.4 مليون شخص، وهم مواطنون أمريكيون من أجل التعافي من أضرار إعصار ماريا، وينتقد البعض تعامل الاتحادية الأمريكية مع الكارثة ويصفونها بأنها كانت بطيئة للغاية.

وكان حاكم بورتو ريكو، ريكاردو روسيلو قد طلب مساعدة إضافية بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار دولار في خطاب إلى ترامب نشر على تويتر يوم الاثنين. وقال إن الجزيرة الواقعة بالبحر الكاريبي ممتنة للمساعدة الطارئة الاتحادية حتى الآن، لكنها في حاجة إلى المزيد.

وقال ترامب الذي زار بورتو ريكو الأسبوع الماضي للاطلاع على الأضرار ومتابعة جهود الإغاثة إن الحكومة الاتحادية الأمريكية ملتزمة بأن تتجاوز بورتو ريكو الأزمة.

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