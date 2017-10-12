الإمارات تنهي مهمة سفير كوريا الشمالية وتسحب سفيرها من بيونجيانج

أبوظبي (د ب أ)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس "إنهاء مهمة سفيرها غير المقيم لدى كوريا الشمالية وإنهاء مهمة سفير بيونجيانج غير المقيم لدى الإمارات".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه "تقرر إيقاف إصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني كوريا الشمالية، وإيقاف إصدار تراخيص جديدة لأي شركات كورية شمالية ".

يأتي هذا في سياق مسؤولية الإمارات كعضو مسؤول في المجتمع الدولي لتعزيز الإرادة الدولية، والحرص على وقف انتشار الأسلحة النووية والبرنامج الصاروخي اللذين يهددان الأمن والسلم الدوليين، بحسب وزارة الخارجية.

وذكرت الوزارة الخارجية أن الإمارات وضعت الآليات التنفيذية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة فيما يخص جمهورية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي .

وتعرب الوزارة عن تطلعها إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للبرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.