أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي "مستعد للوساطة" بين ألمانيا والنمسا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي "مستعد للوساطة" بين ألمانيا والنمسا

04:49 م الخميس 12 أكتوبر 2017

المفوضية الأوروبية

بروكسل (د ب أ)

أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها "للوساطة" اليوم الخميس، في أعقاب قرار النمسا برفع دعوى في محكمة العدل الأوروبية ضد خطط ألمانيا لفرض رسوم استخدام طرق على الشاحنات.

وقال المتحدث باسم المفوضية إنريكو بريفيو: "هذا نزاع قضائي بين النمسا وألمانيا".

وأضاف بريفيو: "إن المفوضية مستعدة، إذا طُلب منها، للتوسط بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي، مثلما فعلنا في الماضي في النزاعات القضائية السابقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وكانت تقدمت النمسا، اليوم الخميس، بدعوى ضد ألمانيا لدى محكمة العدل الأوروبية في إطار النزاع بين الدولتين، فيما يتعلق بفرض ألمانيا رسوم استخدام طرق على الشاحنات.

وفي معرض إشارته لهذه الدعوى، قال وزير النقل النمساوي يورج لايشتفريد اليوم في فيينا إن عزم ألمانيا فرض رسوم على الشاحنات، يمثل اضطهادا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كبر المفاوضين: "لا خطوات كبرى الى الامام" في مفاوضات بريكست

    أخبار

  • كاترين أشتون تدعو واشنطن إلى عدم المساس بالاتفاق النووي الإيراني

    أخبار

  • عدد ركاب الطائرات في الاتحاد الأوروبي يقترب من المليار خلال العام

    أخبار

  • صحيفة: يقوم بزيارة عمل لبريطانيا العام المقبل

    أخبار

إعلان

db84deb216.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية