الاتحاد الأوروبي "مستعد للوساطة" بين ألمانيا والنمسا

بروكسل (د ب أ)

أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها "للوساطة" اليوم الخميس، في أعقاب قرار النمسا برفع دعوى في محكمة العدل الأوروبية ضد خطط ألمانيا لفرض رسوم استخدام طرق على الشاحنات.

وقال المتحدث باسم المفوضية إنريكو بريفيو: "هذا نزاع قضائي بين النمسا وألمانيا".

وأضاف بريفيو: "إن المفوضية مستعدة، إذا طُلب منها، للتوسط بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي، مثلما فعلنا في الماضي في النزاعات القضائية السابقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وكانت تقدمت النمسا، اليوم الخميس، بدعوى ضد ألمانيا لدى محكمة العدل الأوروبية في إطار النزاع بين الدولتين، فيما يتعلق بفرض ألمانيا رسوم استخدام طرق على الشاحنات.

وفي معرض إشارته لهذه الدعوى، قال وزير النقل النمساوي يورج لايشتفريد اليوم في فيينا إن عزم ألمانيا فرض رسوم على الشاحنات، يمثل اضطهادا.