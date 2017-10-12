أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 60 ألف مسدس خرز و 48 ألف طلقة داخل حاويتين بميناء السخنة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 60 ألف مسدس خرز و 48 ألف طلقة داخل حاويتين بميناء السخنة

04:57 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ضبط 60 ألف مسدس خرز و 48 ألف طلقة داخل حاويتين بميناء السخنة

ميناء العين السخنة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط حاويتين بميناء العين السخنة بداخلهما 60 ألف مسدس خرز و48 ألف طلقة خرز قبل تهريبها داخل البلاد.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد حاويتين مشمولهما (هديا متنوعة) إلى ميناء العين السخنة ومخبأ بداخلهما أصناف مخالفه ومحظور دخولها البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاويتين حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط (60000) ستون ألف قطعة مسدس خرز، و(48000) ثمانية وأربعون ألف طلقة خرز ضمن مشمول الرسالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأجهزة الأمنية تنجح في إحباط تهريب أكثر من 8 ملايين قرص مخدر إلى

    أخبار

  • ضبط 40 كيلو بانجو داخل مخبأ سري بسيارة في محور قناة السويس

    أخبار

  • ضبط نصف طن بانجو داخل أتوبيس سياحي ببورسعيد

    أخبار

  • إحباط تهريب 20 طربة حشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

    أخبار

إعلان

4c0460163d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية