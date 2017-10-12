ضبط 60 ألف مسدس خرز و 48 ألف طلقة داخل حاويتين بميناء السخنة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط حاويتين بميناء العين السخنة بداخلهما 60 ألف مسدس خرز و48 ألف طلقة خرز قبل تهريبها داخل البلاد.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد حاويتين مشمولهما (هديا متنوعة) إلى ميناء العين السخنة ومخبأ بداخلهما أصناف مخالفه ومحظور دخولها البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاويتين حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط (60000) ستون ألف قطعة مسدس خرز، و(48000) ثمانية وأربعون ألف طلقة خرز ضمن مشمول الرسالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.