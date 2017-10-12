مصدر عن وفاة متهم داخل سيارة ترحيلات بالجيزة: "حاولنا إنقاذه"

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن قوات الشرطة حاولت إنقاذ متهم لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة ترحيلات قبل نقله إلى المستشفى.

وأوضح المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه-، اليوم الخميس، إن المتهم "حسن.ا"، 25 سنة، يقضي عقوبة الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامه بقضية مخدرات بقسم شرطة الهرم.

وأشار المصدر، إلى أنه أثناء ترحيل المتهم وآخرين إلى مقر محاكمتهم لنظر تجديد حبسهم، شعر بحالة إعياء شديدة وضيق في التنفس صاحبها هبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة أنه يعاني من مرض الفشل الكلوي.

ولفت المصدر، إلى أن الوقت لم يسعفهم لإنقاذه بنقله إلى أقرب مستشفى في خط السير مأمورية ترحيل السجناء، لافتا بأن تقرير مفتش الصحة المبدئي أثبت عدم وجود شبهة جنائية.