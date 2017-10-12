بالصور.. إصابة شخصين في تصادم سيارتين اصطدمت إحداهما بسور كوبري أكتوبر
بالصور.. إصابة شخصين في تصادم سيارتين اصطدمت إحداهما بسور كوبري أكتوبر
04:38 م الخميس 12 أكتوبر 2017
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كتب - محمد شعبان:
تصوير - محمود أبو ديبة:
ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر، اليوم الخميس، إثر اصطدام سيارة ملاكي بسور كوبري أكتوبر، ثم تتجاوز الطريق لتصطدم بسيارة أخرى، ونتج عنها إصابة شخصين.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، إشارة من غرفة النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري بين سيارتين ووجود مصابين أعلى كوبري أكتوبر.
انتقل على الفور رجال المرور وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن توقف حركة السيارات أمام المتجه إلى رمسيس، فيما تمكنت الخدمات المرورية من رفع حُطام الحادث وإعادة سير الحركة المرورية لطبيعتها.
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