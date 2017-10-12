غدا.. قطع المياه عن 11 منطقة بأسوان 14 ساعة

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة أسوان، قطع مياه الشرب غدا الجمعة عن 11 منطقة بمدينة أسوان ولمدة 14 ساعة.

وقال بيان من الإدارة اليوم الخميس، إنه نظرًا لإجراء شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة بركة الدماس الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق: "بركة الدماس، وشارع الغازات، ومطلع المحمودية، وحي المحمودية، والمدينة الصناعية القديمة، وطريق السادات بالكامل، وحي خالد بن الوليد، ومدينة ناصر، وحي العقاد، وخلف التأمين الصحي، ومنطقة بازار الرفاعي"، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء غدًا الجمعة، وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي السبت الموافق.

وأهابت المحافظة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.