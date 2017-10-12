إنشاء مصنعين للأدوية بتكلفة 3.5 مليون دولار في الإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، الموافقة على إنشاء مشروعين استثماريين جديد بالمنطقة الحرة الاستثمارية العامة بالإسماعيلية، تصل جملة تكلفتهم الاستثمارية إلى 3.5 مليون دولار، وتشمل مشروعًا لتصنيع كافة أنواع الأدوية البشرية، الذي يقام على مساحة تصل لنحو 12 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليون دولار ويوفر نحو 300 فرصة عمل.

وأشار إلى مشروع آخر لتخزين وبيع المهمات والمستلزمات اللازمة لأنشطة الخدمات البترولية وقطع الغيار المستخدمة في الحفر والتنقيب والاستكشاف بتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار، والذي يقام على مساحة 1000 متر مربع، ويوفر 15 فرصة عمل، وأضاف المحافظ أن إجمالي المشروعات بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة، وصل إلى 91 مشروعًا.

ووافق مجلس إدارة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإجماع على إلغاء قرارات التخصيص السابق صدورها لعدد ثلاث مشروعات استثمارية، وسحب الأرض الخصصة لها نظرًا لعدم الجدية في التنفيذ.