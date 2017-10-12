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بالصور- محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية

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مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية

04:39 م الخميس 12 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المنطقة الصناعية بجنوب المحافظة، للوقوف على سير العمل بالمصانع، ومتابعة سير العمل في إنشاء 118 مصنعًا جاري العمل فيها ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح بإنشاء مصانع للشباب.

وأضاف "الغضبان" أن المحافظة تشهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة بجنوبها وغربها، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة الجارية بشرق بورسعيد الأمر الذي جعلها قاطرة التنمية في .

وطالب محافظ بورسعيد الشباب باستغلال فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص لما توفرها تلك الكيانات الاقتصادية من رواتب جيدة ومميزات عديدة، مشددًا على أهمية دور أولياء الأمور في توعية أبنائهم وتغيير ثقافتهم نحو العمل بالقطاع الخاص.

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