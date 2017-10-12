أسرة "كاهن المرج" تتسلم جثته تمهيدا لدفنها في المنيا

المنيا - (مصراوي):

قال عدد من كهنة إيبراشية ببا والفشن وسمسطا بالمنيا، التي ينتمي إليها القمص "سمعان شحاتة رزق الله"، راعي كنيسة القديس العظيم يوليوس بعزبة جرجس بمركز الفشن، والذي لقي مصرعه اليوم بمدينة السلام، في القاهرة، إن عدد كبير منهم توجه إلى مشرحة زينهم، للمشاركة في إنهاء إجراءات دفن القمص وتكفينه.

وقالت مصادر كنسية، إنه يتم حاليًا التوجه بالجثمان للفشن للصلاة عليه، ويترأس الصلاة الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا، مضيفين أن النيابة انتهت من معاينة الجثة، وصرحت بالدفن عقب التشريح.

وكشفت مصادر كنسية بالمنيا، عن أن أسرة القمص سمعان شحاتة رزق الله، كاهن كنيسة الشهيد يوليوس الأقفهصي بعزبة جرجس في بني سويف، ترغب في دفنه في مدافن الأسرة بقرية "طنبدي" التابعة لمركز مغاغة في المنيا.

وأوضحت المصادر نفسها، أن تحديد مكان الدفن بشكل قاطع، سيتم بعد الاتفاق مع الأنبا اسطفانوس، أسقف "إيبارشية" ببا والفشن وسمسطا، التي يتبعها القمص الشهيد.

ومن ناحيته، قال المهندس بيتر إلهامي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية مغاغة والعدوة، إن القمص سمعان شحاتة أحد أبناء قرية طمبدي التابعة لمركز مغاغة، ولا تزال أسرة والدة تقيم بالكامل هناك، باعتبارها مسقط رأسه إلا أنه تم رسامته بكنيسة القديس يوليوس الاقفهصي بمركز الفشن خارج المطرانية والتابعة لمطرانية الفشن وببا.