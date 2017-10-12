13 قتيلا في مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في جنوب اليمن

صنعاء (أ ف ب)

قتل اربعة عناصر في القوات الحكومية اليمنية بينهم ضابط برتبة عقيد وتسعة من المتمردين الحوثيين في مواجهات في محافظة شبوة الجنوبية، بحسب ما افادت الخميس مصادر في قوات الحكومة اليمنية.

وقالت المصادر العسكرية لوكالة فرانس برس ان العسكريين الاربعة وهم ثلاثة جنود بالإضافة الى الضابط برتبة عقيد قتلوا في مواجهات مع المتمردين الشيعة قرب مديرية بيحان في شبوة جنوب اليمن.

وبحسب المصادر ذاتها، قتل ايضا في المواجهات تسعة من المتمردين الحوثيين.

وبيحان هي المنطقة الوحيدة الخاضعة لسيطرة المتمردين في محافظة شبوة، وتكمن أهميتها في كونها منطقة حدودية مع محافظتي البيضاء ومأرب.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وخلف النزاع اليمني نحو 8500 قتيل و49 الف جريح وتسبب في أزمة انسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.