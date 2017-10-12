كاتبة كويتية عن المصالحة الفلسطيننية والسورية: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"

كتبت- رنا أسامة:

أشادت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، بالمصالحة الفلسطينية واتفاق وقف إطلاق النار السوري، اللذين تم الاتفاق عليهما اليوم، الخميس، برعاية مصرية في القاهرة التي وصفتها بأنها "جامعة الفرقاء" عبر التاريخ، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر.

وكتبت السعيد عبر تويتر قائلة، "الفلسطينيون يتصالحون في القاهرة.. السوريون المتحاربون يجتمعون بالقاهرة .. لله در القاهرة كم جمعت من فرقاء ووحّدت متناحرين عبر التاريخ".

وأضافت، مُستشهدة بآية من سورة يوسف "فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ".

ووقّع رئيسا وفدا حماس وفتح الخميس اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني في مقر المخابرات العامة المصرية في القاهرة، ووافق الرئيس محمود عباس على الفور على الاتفاق.

الاتفاق وقعه عزام الأحمد رئيس وفد فتح، وصالح العاروري رئيس وفد حماس بحضور مدير جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

ووجهت مصر الدعوة للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المُصالحة (2011) لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل، بحسب بيان صادر عن الحركتين. وقال البيان إن الحركتين اتفقتا على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤوليتها الكاملة في إدارة شئون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى يوم الأول من ديسمبر المقبل.

وبارك الرئيس عباس الاتفاق، مشيرا إلى ضرورة توقيع الجميع عليه كخطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام وصولًا للمصالحة المنشودة. ونقلت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية عن عباس قوله "أحيي ما تم التوصل إليه من اتفاق بين حركتي فتح وحماس في القاهرة". وأضاف أن "ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقًا نهائيًا لإنهاء الانقسام" المستمر منذ عقد من الزمن.