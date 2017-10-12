«نيسان» تستبدل موديلات «رينو» في منافسات «فورميلا E»

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تنوي شركة "نيسان" استبدال بسيارات نظيرتها "رينو"، موديلات جديدة في منافسات "فورميلا E" للإصدارات الكهربائية، وذلك في إطار تركيز الشركتين على تطوير هذا الطراز.

وحسب موقع "موتور سبورت"، فإن التحالف الذي يجمع الشركتين سيدفع "نيسان" للمساعدة في بناء فريق سباقات قوي لـ"رينو"، والتي تعتمد على محركات لا تضاهي تلك التي تصنعها عمالقة الألمان مثل "BMW" و"مرسيدس".

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وأدى تراجع نتائج الفريق الفرنسي بشكل واضح في منافسات السرعة، إلى ازدياد الحاجة لتعديل الإصدارات الموجودة فعليًا في السباقات، والتي لا تستطيع منافسة العديد من الفرق الأخرى.