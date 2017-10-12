التأهل للمونديال وقمة اليونايتد وجائزة الأفضل.. محمد صلاح يتحدث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أبدى الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، سعادته بالفوز بجائزة لاعب الشهر بالفريق خلال سبتمبر الماضي، مبديًا فرحته بتأهل منتخب بلاده إلى مونديال روسيا 2018.

وقال صلاح صاحب الـ(25 عامًا)، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الخميس: «لابد أن أشكر الجمهور كثيرًا على اختيارهم لي كأفضل لاعب في الشهر.. علينا حاليًا التركيز من أجل المباريات المقبلة".

وتابع الدولي المصري: «مباراة السبت أمام مانشستر يونايتد بالجولة الثامنة من الدوري، ستكون هامة للغاية، والجميع سيشاهدها وسنحاول قدر المستطاع تحقيق الانتصار فيها؛ حتى نحسن وضعية الفريق بالبطولة، ودائمًا نقاتل في كل مباراة، لكن هذا اللقاء يختلف كثيرًا، ويمثل بطولة في حد ذاته، كما أنَّ الخسارة ستضر بمركزنا في جدول الترتيب».

ويستضيف ليفربول (السابع برصيد 12 نقطة) بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، نظيره مانشستر يونايتد (الثاني برصيد 19 نقطة) بيقادة البرتغالي جوزيه مورينيو، السبت المقبل، في تمام الساعة الـ1.30 ظهرًا، في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

شاهد أيضا

وحول تأهل المنتخب الوطني لمونديال روسيا بعد غياب دام 28 عامًا، علّق صلاح: "إنّه شعور رائع تقديم شيء هام لبلدك، واللعب في كأس العالم أمر عظيم بالنسبة لنا، وحلم انتظرناه طويلًا، وأنا فخور جدًا بتحقيقه".

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.