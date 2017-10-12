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التحكيم يثير الجدل في مباراة الأسيوطي والمقاولون

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التحكيم يثير الجدل في مباراة الأسيوطي والمقاولون التحكيم يثير الجدل في مباراة الأسيوطي والمقاولون

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب والأسيوطي، في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب الأسيوطي، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط، حالات جدلية تحكيمية كبيرة، بعدما احتسب جهاد جريشة حكم اللقاء، ركلة جزاء للأسيوطي، إلا أن أحمد سعيد أوكا قام بتنفيذها بطريقة غير صحيحة ليحتسبها ركلة حرة غير مباشرة لصالح الذئاب.

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ولم تمر سوى دقائق قليلة، ليعود جهاد جريشة، ليعلن احتسابه ركلة جزاء جديدة للأسيوطي، بداعِ أن الكرة اصطدمت بيد مدافع المقاولون، إلا أن الحكم الخامس كان له رأيًا آخر بعدما أبلغه بأنها ركلة ركنية، ليشهد الملعب حالة من الهرج والمرج.

ويتقدم المقاولون العرب على الأسوطي، بهدف نظيف، في الشوط الأول، سجله المدافع محمد سمير، الذي هز شباك الأسيوطي بكرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة.

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التحرير

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